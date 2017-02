PlayStation VR: Hat sich über 900.000 Mal verkauft; Produktion soll angekurbelt werden - 4Players.de

Das Virtual-Reality-Headset von Sony hat sich in den ersten vier Monaten (bis zum 20. Februar 2017) weltweit mehr als 915.000 Mal verkauft, verriet Andrew House (Chief Executive Officer von Sony Interactive Entertainment) gegenüber der New York Times . Die internen und bewusst konservativ angesetzten Schätzungen des Unternehmens wurden damit übertroffen. In den ersten sechs Monaten nach Verkaufsstart soll die Eine-Million-Hürde genommen werden. Generell seien sie ziemlich zufrieden mit der Nachfrage, heißt es.Laut House möchte Sony die Produktion von PlayStation VR "hochfahren" und die Verfügbarkeit ab April erhöhen. Bis zum Ende des Lebenszyklus der Konsole (PS4) sollen fünf Millionen Exemplare des VR-Systems verkauft werden. Resident Evil 7 von Capcom hatte außerdem einen positiven Effekt auf die Spielzeit der PSVR-Nutzer, denn die Nutzungszeit des Headsets soll sich mit dem Spiel quasi verdoppelt haben.Letztes aktuelles Video: Perfect- Launch-Trailer