PlayStation VR: Sony verspricht AAA-Titel für das VR-Headset - 4Players.de

Der VR-Markt ist bei weitem nicht so rasant gewachsen, wie es sich manch ein Akteur gewünscht hätte - Sony verbeitete gestern trotzdem Optimismus auf der GameStop Expo in Las Vegas: Im offiziellen Twitch- Livestream der Veranstaltung (via Dualshockers.com ) erklärte Marketing-Vizepräsident Asad Qizilbash, dass Sony "super-fokussiert" auf das Headset sei und seine Bemühungen ab diesem Weihnachtsgeschäft verstärken werde.Man versuche, "ein paar wirklich gute Spiele herauszubringen" und es würden auch "absolut" einige AAA-Spiele für die Plattform erscheinen. Zu viel Druck ausüben will man auf eigene Entwickler aber offenbar nicht: Falls ein First-Party-Team Leidenschaft für die Plattform entwickle und eine aufregende Idee habe, die gut funktioniert, dann würde es umgesetzt. Sony Entertainment habe zudem keinerlei Probleme damit, mit Entwicklungspartnern zu sprechen und bei ihnen Begeisterung für VR zu entfachen. Qizilbash erläuterte auch, was er in Zusammenhang mit Virtual Reality unter einem großen Titel versteht: So sehe er z.B. den Shooter Farpoint von der Größe und der Investition her als AAA-Titel an.Letztes aktuelles Video: Kommende VR-Titel