PlayStation VR: Sony senkt den Preis in Nordamerika um knapp 50 Dollar - 4Players.de

Raskir schrieb am 30.08.2017 um 14:54 Uhr

Wäre nice wenns so wäre. Das ist übrigens auch der Grund warum ich mich besonders auf die ps5 freue. Vr ist schon interessant aber durch die ps4 zu sehr limitiert. Was man wohl mit der doppelten Leistung der Pro oder gar onex erreichen kann, da bin ich gespannt drauf. Vielleicht mal so ps3 Niveau, das wäre cool. Hoffe deshalb auf 2019 und Ausnahmsweise auf viel Power. Meinetwegen auch 15 TFLOPS für 600 Euro. Wird aber wohl nicht passieren