PlayStation VR: Im Jahr 2018 sollen laut Sony 130 Spiele für das Headset erscheinen

Sony unterstreicht erneut seine Ambitionen für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR: Gegenüber Nikkei.com via hardcoregamer.com ) gab das Unternehmen bekannt, dass man im Jahr 2018 130 Spiele für die Plattform veröffentlichen wolle.Das erhöhe die Bibliothek von momentan 150 Titeln (also VR-exklusive Spiele und VR-kompatible Titel zusammengezählt) auf 280 Titel, was einem Anstieg um 80 Prozent entspräche. Erst kürzlich prophezeite IDC-Analyst Lewis Ward der Plattform PSVR eine langfristige Zukunft und auch die Verkaufszahlen von zwei Mio. Einheiten bis Dezember 2017 dürfte das Unternehmen bestärkt haben.Letztes aktuelles Video: Paris Games Week Showcase