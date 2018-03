PlayStation VR: Preis des "Starter Packs" mit Kamera und VR Worlds wird um 100 Euro gesenkt - 4Players.de

Zuriko schrieb am 28.03.2018 um 11:41 Uhr

Für mich der einzige Grund (Spiele habe ich auch so genug zum spielen) endlich eine PS4 zu kaufen, da die Xbox kein VR bietet. MS hat dies etwas verpennt und ich hoffe da kommt auf der nächsten E3 was. So sehr VR auch eine Spielerei sein mag, ich wollte schon seit dem Film "Rasenmäher Mann" VR Zuhause haben. Sony macht es einfach und bezahlbar, einige Spiele lohnen sich sogar richtig dafür, da muss ich denen echt gratulieren für den Mut und Einsatz!

Dicken PC habe ich nicht, dicke Brieftasche dafür auch nicht und VR auf einem Smartphone ist nicht das selbe.

Also hopp MS, bietet mir das Zubehör und entsprechende Spiele für Xbox endlich an, sonst muss ich mir doch noch so einen gebrauchten Plastik Bomber aus Japan kaufen.