PlayStation VR: Drei Mio. Headsets verkauft; Skyrim beliebtestes Spiel; Creed und Evasion bekommen Termine - 4Players.de

Obwohl der VR-Markt nicht in dem Tempo Fahrt aufnimmt, wie manch einer erwartet hat, hat Sony in seinem US-amerikanischen PlayStation-Blog eine Erfolgsmeldung zu verkünden. Das Headset PlayStation VR wurde demnach weltweit drei Mio. Mal durchverkauft. Hinzu kamen 21,9 Mio. Spiele und "Erfahrungen". Die zehn meistgespielten Titel sind:



- The Elder Scrolls V: Skyrim VR

- PlayStation VR Worlds

- Rec Room

- Resident Evil 7 biohazard

- The Playroom VR

- Job Simulator

- Until Dawn: Rush of Blood

- Batman: Arkham VR

- Farpoint

- Superhot VR



Zur Feier der Verkaufszahlen verrät Sony auch die Release-Daten zum Boxspiel Zur Feier der Verkaufszahlen verrät Sony auch die Release-Daten zum Boxspiel Creed: Rise to Glory (25. September) sowie der SciFi-Helden-Shooter Evasion (9. Oktober). Vorbestellungen sind ab sofort möglich.







Letztes aktuelles Video: E3 2018 PSVR Highlights Trailer