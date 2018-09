PlayStation VR: Yoshida verspricht für die kommenden Jahre große, vollwertige Spiele - 4Players.de

Was wollen wir? Große VR-Spiele! Wann wollen wir sie? Laut Shuhei Yoshida schon bald. Im japanischen PlayStation-Blog via Uploadvr.com ) erklärte Sonys Sprachrohr und Präsident der Worldwide Studios, dass es in den kommenden Jahren einige vollwertige Spiele für Sonys VR-Headset geben wird. Der kürzlich veröffentlichte Taktik-Shooter Firewall Zero Hour ( zum Test ) und der hauseigene Knuddel-Plattformer Astro Bot Rescue Mission (erscheint am 4. Oktober) markieren laut Yoshida nur den Anfang einer neuen Strategie: