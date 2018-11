PlayStation VR: Sony patentiert einen neuen VR-Controller - 4Players.de

Sony hat laut Gearnuke.com ein Patent für einen neuen VR-Controller eingereicht. Ob es sich dabei möglicherweise um den Controller für ein Nachfolge-Headset der PlayStation VR für die PS5 handelt, ist nicht klar. Das Patent trägt demnach den etwas sperrigen Titel "CONTROLLER HAVING LIGHTS DISPOSTED ALONG A LOOP OF THE CONTROLLER" und wurde von Sony Interactive Entertainment Japan eingebracht.