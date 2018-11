PlayStation VR: Mega Pack mit PlayStation Camera und fünf Spielen angekündigt - 4Players.de

Sony hat das PlayStation VR Mega Pack angekündigt . Das Paket umfasst das PlayStation VR Headset, eine PlayStation Camera und digitale "Gutscheincodes" für fünf Spiele, die im PlayStation Store eingelöst werden können. Die fünf Spiele sind Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls 5: Skyrim VR, Wipeout Omega Collection, Doom VFR und PS VR Worlds.Das Paket ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab Dienstag, dem 4. Dezember 2018 erhältlich. Einen Preis hat Sony nicht genannt. Der niederländische Händler Game Mania verkauft das Bundle für 329 Euro. In den USA kostet das PS VR Mega Pack knapp 350 Dollar, wird dort aber erst am 14. Dezember erscheinen.Unseren Test von PlayStation VR findet ihr hier . Den großen Vergleich zwischen HTC Vive, Oculus Rift und PlayStation VR findet ihr hier . Sämtliche Spiele haben wir ebenfalls getestet, vor allem Astro Bot Rescue Mission sticht heraus und wurde als erstes VR-Spiel mit einen Platin-Award ausgezeichnet ( zum Test ).Zu den weiteren Tests: The Elder Scrolls 5: Skyrim VR Doom VFR und PS VR Worlds Letztes aktuelles Video: PSVR Mega Pack Trailer