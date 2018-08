Outward: Open-World-Rollenspiel findet einen Publisher: Deep Silver - 4Players.de

Deep Silver wird Outward von Nine Dots Studio (Entwickler) für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Der globale Publishing-Deal umfasst den physischen sowie digitalen Release. Das Open-World-Rollenspiel (Solo, Online Coop, Splitscreen) wird am 12. Februar 2019 für 39,99 Euro erscheinen."In Outward wurde der Spieler nicht von einer Prophezeiung erwählt. Der Spieler ist ein Abenteurer, Reisender und Entdecker. Doch vor allem ist er eines. Verwundbar! Outward ist ein Open-World-RPG welches der Spieler alleine oder mit Freunden entweder Online oder Lokal im Splitscreen-Modus, spielen kann. Der Spieler lebt das Leben eines Abenteurers. Am Anfang seiner Reise noch unerfahren, wird der Spieler später zu einem hartgesottenen Wanderer, der die schönsten und abwechslungsreichsten Landschaften bereist", schreibt der Publisher."Mit Deep Silver zusammen zu arbeiten, erlaubt es uns, mehr zu tun als es uns normalerweise möglich gewesen wäre. Mit Outward wollen wir richtig etwas bewegen und sind begeistert darüber, nun eine Firma gefunden zu haben, die an das Potential von Outward glaubt", so Guillaume Boucher-Vidal, Gründer und President von Nine Dot Studios"Wir sind über die Zusammenarbeit mit Nine Dots Studio sehr glücklich. Wir freuen uns sehr auf den Release des Spiels und darauf, dass die Gamer endlich dieses Spiel spielen können", so Dr. Klemens Kundratitz, CEO von Koch Media/Deep Silver.Letztes aktuelles Video: Trailer