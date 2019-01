Outward: Erstes Entwickler-Videotagebuch über den Abenteuer-Aspekt - 4Players.de

Deep Silver und Nine Dots Studio haben das erste Entwickler-Videotagebuch rund um den Abenteuer-Aspekt in Outward veröffentlicht. In dem Clip wird erklärt, welche magischen und physischen Gefahren in der Umgebung lauern. Das Open-World-Rollenspiel wird am 26. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel bietet einen Mehrspieler-Modus für zwei Personen (lokal (Splitscreen) und online)."Die Kraft der Elemente ist genauso eine Gefahr für das leibliche Wohl, wie die umherstreifenden Monster der offenen Spielwelt. Um zu überleben, muss der Spieler eine Vielzahl komplexer Waffen, Fallen und magischer Fähigkeiten meistern", schreibt der Publisher. "In Outward wurde der Spieler nicht von einer Prophezeiung erwählt. Der Spieler ist ein Abenteurer, Reisender und Entdecker. Doch vor allem ist er eines. Verwundbar! Das Spiel kombiniert Erzählelemente mit den Survival-Elementen des Spiels. Der Spieler kann versagen! Doch dies führt nicht unweigerlich zum Ende der Geschichte. Viel mehr gibt es ihr einen neuen, zu entdeckenden Abschnitt."Diese 'dynamischen Todes-Szenarien' des Abenteuers sollen den Spieler nach dem Scheitern nicht bloß zu einem Checkpoint zurücksetzen - und nicht erneut gegen bekannte Gegner in den Kampf schicken. Manche Tode können stattdessen dazu führen, dass man von Banditen gekidnappt wird oder an einem komplett anderen Ort wieder erwacht.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 - Adventuring