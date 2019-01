Outward: Zweites Entwickler-Videotagebuch über die Wanderlust - 4Players.de

Deep Silver und Nine Dots Studio haben das zweite Entwickler-Videotagebuch rund um die "Wanderlust" in Outward veröffentlicht. In dem Clip geht es um das Reisen in der offenen Fantasy-Welt.Die Entwickler erklären weiter: "Aurai, die Welt in Outward, verspricht pures Abenteuer, wenn diese mit nichts als dem Rucksack bereist wird. Die Spieler entscheiden zwar selbst, ob sie lieber mit leichtem oder schweren Gepäck reisen möchten, jedoch ist es dabei von enormer Wichtigkeit, sich perfekt auf die Gegebenheiten von Aurai anzupassen. Wenn sie mit ihrem Kompass ausgestattet die vier Regionen der Welt bereisen, benötigen die Spieler neben diesem verlässlichen Helfer auch belastbare Fähigkeiten im Lesen von Kartenmaterial und ein gutes Gedächtnis für die örtlichen Merkmale des Landes. Eine gute Ausrüstung und eine gründliche Vorbereitung sind für die Spieler unabdingbar, um jede (...) Herausforderung zu meistern."Das Open-World-Rollenspiel wird am 26. März 2019 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Spiel bietet einen Mehrspieler-Modus für zwei Personen (lokal im Splitscreen und online).Letztes aktuelles Video: Dev Diary 2 - Wanderlust