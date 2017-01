Project CARS 2: Soll voraussichtlich im September an den Start gehen; Details zu den Verbesserungen - 4Players.de

yopparai schrieb am 05.01.2017 um 11:55 Uhr

Das Handling von Project Cars ist besser und fühlt sich realer an als alles andere, was ich bisher gefahren bin, mit Ausnahme von Assetto Corsa vielleicht, das aber dafür andere Macken hat. Allerdings nur mit dickem Force Feedback Lenkrad (in meinem Fall auf Thrustmaster T300-Basis). Das Spiel ist einfach nicht für Controller gemacht. Was den potentiellen Kundenstamm natürlich schwer einschränkt.

Mal sehen was der Nachfolger so bietet. Nach Dirt Rally brauch ich mal wieder was, was mich nicht alle drei Kurven zum weinen bringt...