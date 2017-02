Project CARS 2: Nicht für Switch geplant; PSVR-Unterstützung noch ungewiss - 4Players.de

Die Rennsimulation Project Cars 2 von den Slightly Mad Studios wird vermutlich nicht auf Nintendos Switch erscheinen. Das gab nach Informationen von Dualshockers Creative Director Andy Tudor gegenüber Red Bull zu Protokoll. Zwar zeigt er sich als Gadget-Liebhaber begeistert über den Ansatz der neuen Konsole, hält angesichts der technischen Spezifikationen eine Umsetzung für die Switch aber für unmöglich. Zuvor scheiterte eine ursprünglich geplante Umsetzung des ersten Teils für die Wii U an den gleichen Gründen."In terms of Nintendo Switch, I can say probably that Project CARS franchise will not be coming to Nintendo Switch currently…. Similar to the Wii U, it looks amazing. I’ve held it in my hands, and the concept of taking it on the go, yeah, I totally agree: we’re all gadget freaks, so we kind of want to, but equally I just don’t think it’s going to be possible."An einer anderen Front hat man den Kampf gegen die Technik aber noch nicht aufgegeben: Obwohl es eine enorme Herausforderung darstellt, arbeitet das Team laut Tudor weiter hart daran, neben VR-Systemen für den PC auch eine Unterstützung von PlayStation VR zu gewährleisten.Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen