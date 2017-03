Project CARS 2: McLaren 720S ist zeitexklusiv im Rennspiel fahrbar - 4Players.de

Screenshot - Project CARS 2 (PC) Screenshot - Project CARS 2 (PC) Screenshot - Project CARS 2 (PC) Screenshot - Project CARS 2 (PC)

Der McLaren 720S, der auf dem Genfer Autosalon sein Debüt gefeiert hat, wird zeitexklusiv in Project CARS 2 fahrbar sein. Die Entwickler (Slighty Mad Studios) versprechen ein "realistisches Handling des" Fahrzeugs, das von den McLaren Automobilwerken abgesegnet wurde. Das Rennspiel wird später in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Publisher Bandai Namco schreibt in der Pressemitteilung: "Nach monatelanger und enger Zusammenarbeit mit den Spezialisten von McLaren und den Entwicklern von Slighty Mad Studios, sind beide Parteien stolz darauf, McLarens 720 PS starkes Superauto in all seiner authentisch nachgebauten Pracht in Project CARS 2 zu präsentieren - von der ersten bis zur letzten Schraube. Der 720S ist geboren um zu begeistern, ein technologisch fortschrittliches Wunderwerk, welches sowohl über eine aktive Radaufhängung als auch ein Active Aero-System verfügt. Dank seines neuen Twin-Turbo 4.0-Liter V-8 Motor schafft der neue McLaren Spitzengeschwindigkeiten von 341 km/h und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden."Letztes aktuelles Video: McLaren 720S Teaser