Project CARS 2: Auch Rallycross wird geboten - 4Players.de

Rallycross wird ebenfalls in Project Cars 2 geboten. Für die Rallycross-Entwicklung haben sich die Slightly Mad Studios die beiden Rallycross-Fahrer (von Honda Factory Global Rallycross) Mitchell deJong und Oliver Eriksson als Berater mit an Bord geholt. Zusammen mit einer Partnerschaft mit deren Arbeitgebern (OMSE-Team) soll das Fahrgefühl möglichst authentisch umgesetzt werden. "Mit Project CARS 2 rasen Fahrer mit speziell angefertigten Rallycross-Autos wie Mitchell und Olivers Honda Civic Coupe über authentische Rallycross-Strecken der realen Welt, einschließlich DirtFish und Daytona in den USA, Lankebanen in Norwegen und der Strecke, auf der vor einem halben Jahrhundert alles begann: Lydden Hill in Großbritannien", erklärt Publisher Bandai Namco Entertainment Europe. Das Rennspiel soll Ende 2017 erscheinen.