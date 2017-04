Project CARS 2: Rallycross-Video aus der Cockpit-Sicht und der Verfolger-Perspektive - 4Players.de

In Project CARS 2 wird es ebenfalls einen Rallycross-Modus geben und im folgenden Video könnt ihr einen Blick auf diese Rennvariante werfen - zunächst aus der Cockpit-Perspektive und anschließend aus der Verfolger-Kamera. "Mit Project CARS 2 rasen Fahrer mit speziell angefertigten Rallycross-Autos (...) über authentische Rallycross-Strecken der realen Welt, einschließlich DirtFish und Daytona in den USA, Lankebanen in Norwegen und der Strecke, auf der vor einem halben Jahrhundert alles begann: Lydden Hill in Großbritannien", erklärt Publisher Bandai Namco Entertainment Europe. Das Rennspiel soll Ende 2017 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Rallycross Spielszenen