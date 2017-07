Project CARS 2: Fahrzeugliste veröffentlicht - 4Players.de

180 Fahrzeuge unterschiedlicher Klassen wird man in der Rennsimulation Project Cars 2 vorfinden, die am 22. September für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll. Bandai Namco und die Slightly Mad Studios haben auf der offiziellen Webseite jetzt eine Liste zusammengestellt, welche Modelle und Hersteller bestätigt sind:

Acura

2017 Acura NSX

2017 Acura NSX GT3

Agajanian

1963 Agajanian Watson Roadster

Aston Martin

2017 Aston Martin DB11

1959 Aston Martin DBR1-300

2014 Aston Martin V8 Vantage GTE

2013 Aston Martin V8 Vantage GT4

2013 Aston Martin V12 Vantage GT3

2015 Aston Martin Vantage GT12

2015 Aston Martin Vulcan

Audi

1989 Audi 90 quattro IMSA-GTO

2013 Audi A1 quattro

2002 Audi R8

2015 Audi R8 LMS

2015 Audi R8 LMS Endurance

2016 Audi R8 V10 plus

2014 Audi R18 e-tron quattro

1991 Audi V8 quattro DTM [Motorsport Pack]

BAC

2017 BAC Mono

Bentley

2015/2016 Bentley Continental GT3

2016 Bentley Continental GT3 Endurance

2003 Bentley Speed 8

BMW

2011 BMW 1-Series M Coupe

2011 BMW 1-Series M Coupe StanceWorks Edition

1973 BMW 2002 Turbo

1973 BMW 2002 StanceWorks Edition

2012 BMW 320 TC

1978 BMW 320 Turbo Group 5

1981 BMW M1 Procar

1991 BMW M3 E30 Group A

2012 BMW M3 GT4

2016 BMW M6 GT3

2016 BMW M6 GTLM

1999 BMW V12 LMR

2012 BMW Z4 GT3

Cadillac

2016 Cadillac ATS-V.R GT3

Caterham

2012 Caterham SP/300.R

Chevrolet

1969 Chevrolet Camaro Z28 Trans Am

2015 Chevrolet Corvette C7 Z06

2016 Chevrolet Corvette C7.R

Dallara

2016 Dallara DW12 Chevrolet (Road Course)

2016 Dallara DW12 Chevrolet (Speedway)

2016 Dallara DW12 Honda (Road Course)

2016 Dallara DW12 Honda (Speedway)

Ferrari

1984 Ferrari 288 GTO

1971 Ferrari 365 GTB4 Competizione

2016 Ferrari 488 GTE

2016 Ferrari 488 GT3

1994 Ferrari F40 LM

1996 Ferrari F50 GT

2013 Ferrari LaFerrari

Ford

1980 Ford Capri Zakspeed Group 5

1972 Ford Escort Mk1 RS1600

1972 Ford Escort Mk1 RS1600 SMS-R

1972 Ford Escort Mk1 RS1600 RX

2015 Ford F-150 RTR Ultimate Funhaver

2013 Ford Falcon FG V8 Supercar

2016 Ford Focus RS RX

2016 Ford Fusion Stockcar

2017 Ford GT

2016 Ford GT LM GTE

1967 Ford GT40 MkIV

1966 Ford Mustang 2+2 Fastback

2012 Ford Mustang Boss 302R1

1997 Ford Mustang Cobra TransAm

2015 Ford Mustang GT

2017 Ford Mustang RTR GT4

1988 Ford Sierra RS500 Cosworth Group A

Ginetta

2013 Ginetta G40 GT5

2013 Ginetta G40 Junior

2013 Ginetta G55 GT3

2013 Ginetta G55 GT4

2016 Ginetta G57-P2

2016 Ginetta LMP3

Honda

2015 Honda’s 2&4 Concept Car [Japanese Car Pack]

2016 Honda Civic GRC

2017 Honda Civic Type R [Japanese Car Pack]

Jaguar

1974 Jaguar E-Type V12 [Motorsport Pack]

2016 Jaguar F-Type SVR

1994 Jaguar XJ220 S TWR

1988 Jaguar XJR-9

1988 Jaguar XJR-9 LM

KTM

2016 KTM X-Bow GT4

2015 KTM X-Bow R

Lamborghini

2015 Lamborghini Huracan LP 620-2 Super Trofeo

2015 Lamborghini Huracan GT3

2013 Lamborghini Veneno

Ligier

2014 Ligier JS P2 Honda

2014 Ligier JS P2 Judd

2014 Ligier JS P2 Nissan

Lotus

1963 Lotus Type 25 Climax

1965 Lotus Type 38 Ford

1965 Lotus Type 40 Ford

1967 Lotus Type 49 Cosworth

1970 Lotus Type 49C Cosworth

1967 Lotus Type 51

1968 Lotus Type 56

1972 Lotus Type 72D Cosworth

1977 Lotus Type 78 Cosworth

1986 Lotus Type 98T Renault Turbo

Marek

2014 Marek RP 219D LMP2

2014 Marek RP 339H LMP1

Mazda

2015 Mazda MX-5 Radbul

McLaren

2016 McLaren 570S

2015 McLaren 650S GT3

2017 McLaren 720S

1992 McLaren F1

1997 McLaren F1 GTR Long Tail

2014 McLaren P1

2015 McLaren P1 GTR

Mercedes

2016 Mercedes-AMG A 45 SMS-R RX

2016 Mercedes-AMG A 45 SMS-R Touring

2016 Mercedes-AMG C 63 Coupe S

2015 Mercedes-AMG GT3

2015 Mercedes-AMG GT R

1991 Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evolution2 DTM

1971 Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG

1952 Mercedes-Benz 300 SL

1998 Mercedes-Benz CLK-LM

2012 Mercedes-Benz SLS AMG GT3

1989 Sauber C9 Mercedes-Benz

1990 Sauber C9 LM Mercedes-Benz

MINI

2015 MINI Countryman RX

Mitsubishi

1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI TME

2016 Mitsubishi Lancer Evolution VI SVA

2008 Mitsubishi Lancer Evolution IX FQ-360

2012 Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-400

Nissan

1979 Nissan 280ZX Turbo IMSA GTX [Japanese Car Pack]

1994 Nissan 300ZX LM

1994 Nissan 300ZX IMSA GTS

1973 Nissan Fairlady 240ZG GTS-II

2016 Nissan GT-R R35 GT3

2017 Nissan GT-R R35 Nismo

1985 Nissan GTP ZX-Turbo

1998 Nissan R390 GT1

1981 Nissan Skyline 2000RS Silhouette Formula

1990 Nissan Skyline GT-R BNR32 Group A [Japanese Car Pack]

1999 Nissan Skyline GT-R R34 SMS-R

Olsbergs

2016 Olsbergs MSE RX Supercar Lite

Oreca

2013 Oreca 03 Nissan

Opel

2016 Opel Astra TCR [Motorsport Pack]

Pagani

2016 Pagani Huayra BC

2011 Pagani Zonda Cinque Roadster

2015 Pagani Zonda Revolucion

Panoz

1997 Panoz Esperante GTR-1 [Motorsport Pack]

Porsche

1998 Porsche 911 GT1

2016 Porsche 911 GT3 R

2016 Porsche 911 GT3 R Endurance

2016 Porsche 911 GT3 RS

2015 Porsche 918 Spyder Weissach

1977 Porsche 935/77

1980 Porsche 935/80

1977 Porsche 936 Spyder

1987 Porsche 962C

1988 Porsche 962C Langheck

2016 Porsche Cayman GT4 Clubsport MR

Radical

2015 Radical RXC Turbo

2011 Radical SR3-RS

2011 Radical SR8-RX

Renault

2015 Formula Renault 3.5

1978 Renault Alpine A442B

2014 Renault Clio Cup

2015 Renault Megane R.S. 275 Trophy-R

2015 Renault Megane R.S SMS-R RX

2015 Renault Megane R.S SMS-R Touring

2009 Renault Megane Trophy V6

2015 Renault Sport R.S. 01

2015 Renault Sport R.S. 01 GT3

RWD

2013 RWD P20 LMP2

2013 RWD P30 LMP1

SMS

2011 SMS Formula A

2012 SMS Formula C

2012 SMS Formula Rookie

2016 SMS Formula X (red bull X1-type car)

2011 SMS Kart

Toyota

2013 Toyota 86

2013 Toyota GT-86

2015 Toyota GT-86 Rocket Bunny GT4

2015 Toyota GT-86 Rocket Bunny Street

1998 Toyota TS020 GT-One

2014 Toyota TS040 Hybrid

Volkswagen

2016 Volkswagen Polo RX Supercar

Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017