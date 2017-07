Project CARS 2: 60 Rennstrecken mit mehr als 130 Layouts - 4Players.de

Autodromo Internacional do Algarve

Azure Circuit

Azure Coast (5 Layouts)

Bannochbrae Road Circuit

Brands Hatch (2 Layouts)

Brno

Cadwell Park (3 Layouts)

Chesterfield Karting Circuit

Circuit de Barcelona-Catalunya (3 Layouts)

Donington Park (2 Layouts)

Glencairn Karting Circuit (6 Layouts)

Greenwood Karting Circuit

Hockenheimring (3 Layouts)

Hockenheimring Classic

Hockenheimring Rallycross

Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari Imola

Knockhill Racing Circuit (5 Layouts)

Knockhill Rallycross

Lånkebanen Rallycross (Hell)

Circuit de 24 Heures du Mans ( 2 Layouts)

Le Mans Karting International

Rallycross of Loheac

Lydden Hill (2 Layouts)

Mercedes-Benz Driving Events Ice Track (6 Layouts)

Autodromo Nazionale Monza (2 Layouts)

Autodromo Nazionale Monza Historic (3 Layouts)

Nürburgring Nordschleife (4 Layouts)

Nürburgring Grand Prix Track (4 Layouts)

Nürburgring Nordschleife + GP Combined

Motorsport Arena Oschersleben (3 Layouts)

Oulton Park (3 Layouts)

Red Bull Ring (3 Layouts)

Rouen les Essarts (2 Layouts)

Sampala Ice Circuit

Silverstone (4 Layouts)

Silverstone Classic

Snetterton (3 Layouts)

Circuit de Spa-Francorchamps

Circuit de Spa-Francorchamps Historic

Summerton Karting Circuit (3 Layouts)

Wildcrest Rallycross (2 Layouts)

Circuit Zolder

California Highway (5 Layouts)

Circuit of the Americas (COTA) (3 Layouts)

Daytona International Speedway (2 Layouts)

Daytona Rallycross

DirtFish (3 Layouts)

Indianapolis Motor Speedway (2 Layouts)

Mazda Raceway Laguna Seca

Long Beach Street Circuit

Mojave (5 Layouts)

Road America

Sonoma Raceway (3 Layouts)

Texas Motor Speedway (3 Layouts)

Watkins Glen International (2 Layouts)

Willow Springs International Raceway (2 Layouts)

Bathurst Mount Panorama

Dubai Autodrome GP (4 Layouts)

Dubai Kartdrome

Fuji

Ruapuna Park (5 Layouts)

Sakitto (4 Layouts)

Sportsland Sugo

Zhuhai International Circuit

Insgesamt 60 Strecken mit über 130 Layouts wird es in Project CARS 2 geben ( Überblick ). Laut den Slightly Mad Studios sind das 20 Strecken mehr als im Vorgänger. Die ausgewählten Rennkurse sollen ausreichend Stoff für die neun Motorsport-Disziplinen (29 Rennserien) bieten, die das Rennspiel bieten wird. Sämtliche Strecken wollen die Entwickler gescannt und damit möglichst authentisch nachgebildet haben. Tag-und-Nachtwechsel sowie Wetter (Eis, Schnee, Nebel, Regen, Wind) sollen die Strecken ebenfalls abwechslungreicher machen. Das Rennspiel soll demnach am 22. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2017