Im Video zur Rennspiel-Simulation Project CARS 2 geben die Slightly Mad Studios einen Einblick in die Karriere des echten Rennfahrers Tommy Millner. Dabei wird immer wieder zwischen virtuellen Aufnahmen des Spiels und denen aus dem echten Rennsport gewechselt.Project Cars 2 soll am 22. September 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: From Sim to Pro