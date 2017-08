Project CARS 2: Spielszenen: Michael dreht eine Runde auf der Nordschleife - 4Players.de

sbtm hat geschrieben: ? Gestern 23:33 besser du kaufst es dir nicht besser du kaufst es dir nicht

Akabei hat geschrieben: ? Heute 09:07 So laut, dass man den Motor so gut wie gar nicht mehr hört? So laut, dass man den Motor so gut wie gar nicht mehr hört?

Werd´ ich auch nicht. So ist es jedenfalls geplant. Mir ist dieser Ian Bell zu herablassend. Die Art undWeise, wie er mit seinen Kunden, selbst im eigenen Forum, umgeht finde ich unmöglich. Die grottigePerformance auf AMD-Karten beim Vorgänger, das komplette umschmeißen der Fahrphysik mit jedemPatch, usw ... nee, ich habe meine Lektion gelernt. Außerdem, wenn man eh nur Onroad fährt, dannist man mit Project Cars Game of the Year Edition bestens bedient. Sieht genauso aus wie PC2, es kommenkeine Änderungen mehr, die sämtliche Setups wertlos machen und wenn ich Ferrari oder Porschefahren will, dann hat ja eh jeder Racer Assetto Corsa auf der Platte.Ist auch völlig übertrieben. Selbst in den Onboard-Aufnahmen von GT-Masters sind die Motoren besser zu hören.