DonDonat hat geschrieben: ? Heute 09:17 Ich bin noch am überlegen mir PC2 zuzulegen..

Allerdings schrecken mich die doch durchaus zahlreichen negativen Reviews doch schon etwas ab...

Wenn du mit Gamepad spielst, würde ich es sein lassen. Hab da noch so gut wie kein positives Feedback zur Steuerung gehört, die schon beim Vorgänger stark kritisiert wurde.Mit Lenkrad soll es wohl gut sein.Insgesamt aber wohl noch sehr unausgereift und grad die KI ist wohl so eine Sache. Aber wenn du da resistent bist, kannst du ja überlegen.Mich würden mal die Verkaufszahlen iinteressieren. Man hört ja gar nix mehr zum Spiel, vor allem nach dem Überraschungserfolg des Vorgängers. Alles, was man dazu findet sind nur Ansätze. Aber die deuten auf einen massiven Verkaufseinbruch hin verglichen mit Teil 1. Zumindest, wenn man das als Anhaltspunkt nimmt, was bei SteamSpy und VGChartz steht.