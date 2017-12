Project Cars 2: Erweiterung Fun Pack erhältlich

yopparai schrieb am 20.12.2017 um 12:53 Uhr

Naja. Need for Speed im gleichen Satz mit Forza und GT ist dann aber auch wieder etwas zu hart ^^ ... Da sind die beiden letztgenannten doch ein gutes Stück näher an den Simulationen dran.

Aber ja, wirkliche Simulationen sind beide nicht, Spaß machen sie natürlich trotzdem/deswegen. Als Simulator würde ich auf Konsole Dirt Rally, Dirt 4, PC2 und Assetto Corsa durchgehen lassen, wobei letzteres echt nix für?s Auge ist und auch ein paar andere Dinge mehr Budget verdient gehabt hätten (war das nicht das Spiel, wo man auf der alten Silverstone-Strecke Strohballen aufgestellt hat, die wie Betonmauern wirken oder verwechsel ich da was?)