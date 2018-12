Project CARS 2: Große Pläne für das nächste Project-Cars-Spiel - 4Players.de

Die Slightly Mad Studios arbeiten derzeit an der Fortsetzung der Rennspiel-Reihe Project Cars. Ian Bell (Chief Executive Officer) hat im gtplanet.net-Forum bestätigt, dass das Team an dem nächsten pCARS-Spiel werkeln würde. Der konkrete Titel "Project Cars 3" ist jedoch nicht gefallen."Es wird ein neues pCARS geben, es ist bereits unterschrieben worden", schrieb Bell. Allerdings könnte er noch keine Informationen verraten. Auch in absehbarer Zeit soll man keine Details erwarten. Die Pläne scheinen jedenfalls groß zu sein: "Wir planen, alles andere, was von irgendjemand anderem angedacht ist, aus dem Wasser zu pusten ... Das wird eine Weile dauern."Project Cars erschien im Mai 2015. Project Cars 2 folgte im September 2017.Letztes aktuelles Video: Ferrari Essentials DLC