Die Entwickler von Hollow Tree Games zeigen im Video neue Eindrücke des Erkundungs-Adventures Shape of the World . Spieler fliegen dabei durch eine prozedural generierte bunte Welt, die an Titel wie Flower und Proteus anknüpfen soll. Shape of the World soll dieses Jahr für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer