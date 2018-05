Shape of the World: Surreales Erkundungs-Abenteuer erscheint Anfang Juni - 4Players.de

Entwickler Hollow Tree Games und Publisher Plug in Digital wollen ihr prozedural generiertes Erkundungs-Abenteuer Shape of the World am 5. Juni 2018 für PlayStation 4 und PC sowie am 6. Juni für Nintendo Switch und Xbox One veröffentlichen. Als Preis werden auf Steam 12,99 Dollar genannt , während im Xbox Games Store 14,99 Euro angegeben werden In der Spielbeschreibung heißt es: "Eine Welt, die um dich herum wächst ... Die Umwelt und die Flora erblühen und verwelken fortwährend, während du in Shape of the World, einem ruhigen und surrealistischen First-Person-Explorer, umherwanderst. Du begehst traumartige Wälder, Meereshöhlen und friedliche Küstenabschnitte, begleitet von einer psychedelischen Wildnis. Keine tickenden Uhren oder verborgene Gefahren, die dich davon abhalten, deine Reise zu genießen ... Ein paar Stunden fernab von Arbeit, Sorgen und Stress."