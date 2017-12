Beim Panel auf der PlayStation Experience 2017 sprachen unter anderem die beiden Autoren von The Last of Us 2 , Neil Druckmann (ebenfalls der Game Director) und Halley Wegryn Gross (Co-Autorin; hat sechs Westworld-Folgen geschrieben), über das Spiel, das bei den jüngsten Game Awards den Preis in der Kategorie "meisterwartetes Spiel" gewonnen hat.Neil Druckmann meinte via Dualshockers , dass es im Nachfolger von The Last of Us einige unbeschwerte, fast schon sorglose Momente geben würde, es aber generell in der Geschichte um den "Sinn des Strebens nach Gerechtigkeit" und die "schmutzige Grauzone" zwischen Schwarz und Weiß gehen würde. Sie erklärten, dass man im ersten Teil nicht wissen würde, welche Gruppierung/Fraktion nun "gut" oder "böse" sei - und eine ähnliche Erfahrung wollen sie im zweiten Teil bieten. Er versprach außerdem eine "innovative" Art und Weise der Erzählung und sagte, dass prinzipiell jeder Charakter im Spiel sterben könnte. Über Joel schwiegen sich die Panelteilnehmer übrigens aus.Halley Gross führte fort, dass der erste Teil so erfolgreich war, weil die Charaktere authentisch und komplex wirkten, da sie u. a. im Laufe der Story sowohl "gute" als auch "böse" Taten begangen hätten - und viel Hintergrund besitzen würden. Sie würden zudem nicht auf gängigen Klischees basieren. Diese Aspekte wollen sie im zweiten Teil ausbauen und schwierige Konflikte entfachen, an denen die Charaktere "wachsen" können. Die Geschichte von " Yara " (neuer Charakter) soll ebenso komplex sein, fügte Victoria Grace (Schauspielerin von Yara) hinzu.Ein größerer Schauplatz von The Last of Us 2 wird Seattle sein. Laut den Panelteilnehmern seien mehrere Levels schon fertiggestellt. Insgesamt sei die Entwicklung zu 50% oder 60% abgeschlossen. Nun müssten die einzelnen Puzzleteile zu einem großen Ganzen zusammengesetzt werden - das sei eine schwierige und immens wichtige Phase. Das Spiel beschreibt Druckmann als wirklich "groß".The Last of Us 2 soll auf der E3 2018 (Mitte Juni 2018) ausführlich präsentiert werden. Außerdem hieß es, dass Naughty Dog auch in Zukunft weiter "lineare, narrative Einzelspieler-Titel" entwickeln werde.