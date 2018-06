The Last Of Us 2: Schleich-Szenen mit ruppigen Kämpfen von der Messe - 4Players.de

Sony gewährte auf der E3 einen ersten Einblick in Spielszenen aus Naughty Dogs Action-Adventure The Last of Us Part 2. Es begann relativ ruhig mit einem Rückblick mit Zeltfete und Nahtanz, bis das Geschehen plötzlich in die Zukunft und zu einer anderen Art körperlicher Nähe überblendete.Dann musste sich Ellie als Teenager im Nahkampf mit dem Messer gegen einen Angreifer behaupten, schlich sich durch ein Parkhaus und lieferte sich noch einige andere, äußerst explizit dargestellte Kämpfe. Ein Termin für das PS4-exklusive Spiel wurde noch nicht verkündet.