Zenith: Auf PC und PS4 erschienen - Xbox-One-Version erscheint am 30. September - 4Players.de

Das Rollenspiel Zenith blickt seit gestern mit einem zwinkernden Auge auf sein eigenes Genre, denn wie BadLand Games mitteilt, ist das Spiel inzwischen nicht nur erhältlich, sondern wird auf Steam auch eine Zeitlang zu einem 20 Prozent niedrigeren Preis angeboten. Dasselbe gilt übrigens für die auf GOG angebotene Ausgabe. Im PlayStation-Store kostet das Spiel knapp 20 Euro.Im gleichen Zug nennt der Publisher auch den 30. September als Veröffentlichungsdatum der Xbox-One-Version: Sie soll ab 30. September erhältlich sein. In einer älteren Mitteilung beschriebt BadLand das von Infinigon entwickelte Abenteuer mit den folgenden Worten:"Zenith ist ein Action-RPG, in dem das Gefühl des goldenen Zeitalters der RPG-Spiele mit einer großzügigen Brise Humor und Parodie kombiniert wird. Die solide Story spielt in einer Fantasiewelt mit Dutzenden unorthodoxer Charaktere. Abenteuer erleben, Ruinen erkunden, versehentlich die Apokalypse auslösen und anschließend die Welt retten... ebenso wie du hat auch Argus das alles schon hinter sich. Und ehrlich gesagt ist er der ganzen Sache langsam überdrüssig. Er war Zauberer und das war auch in Ordnung, aber jetzt ist er in den Dreißigern, möchte sesshaft werden und Ruhe in sein Leben bringen. Doch bei all diesen Witzbolden mit Spike-Haaren auf der Straße, die mit ihren riesigen Schwertern den Bürgersteig ruinieren, ist das gar nicht so einfach. Insbesondere, wenn man versucht, ein gefährliches Artefakt vor aufdringlichen Helden mit Auserwählten-Komplex zu verstecken."