The Little Acre: Handgezeichnetes Adventure ab sofort erhältlich für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Das handgezeichnete Point'n'Click-Adventure The Little Acre ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Das haben die Pewter Game Studios per Pressemitteilung verkündet, nachdem die ursprünglich anvisierte Veröffentlichung im November nicht mehr geklappt hatte. Zum Start soll es Rabatte des rein digital veröffentlichten Spiels geben, dessen regulärer Verkaufspreis 12,99 Euro beträgt. Neben Steam, PSN Store und Xbox Store ist der Download-Titel auch auf GOG sowie im Humble Store erhältlich.Hinter dem Projekt des jungen Studios aus Dublin steht Adventure-Spezialist Charles Cecil als ausführender Produzent, der als Gründer von Revolution Software u.a. für die Klassiker Baphomets Fluch und Beneath a Steel Sky verantwortlich zeichnete.Die Geschichte spielt im Irland der Fünfziger Jahre und dreht sich um Aidan und seine kleine Schwester Lily. Sie versuchen, das mysteriöse Verschwinden ihres Vaters aufzuklären. Dabei wird Aidan in eine wundersame Welt voller bizarrer Kreaturen transportiert, also eilt auch Lily zur Hilfe.Letztes aktuelles Video: Termin-Ankuendigung