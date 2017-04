Elex: Die Vorgeschichte des Science-Fantasy-Rollenspiels im Trailer - 4Players.de

Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC) Screenshot - Elex (PC)

THQ Nordic zeigt im folgenden Trailer die Vorgeschichte von ELEX . "Der Prolog erzählt von den Ereignissen, die die Welt [Planet Magalan] zu dem gemacht haben, was sie jetzt ist: Eine Ruine, die von einer Substanz namens Elex kontrolliert wird." Das Sci-Fi/Fantasy-Rollenspiel von Piranha Bytes soll im 3. Quartal 2017 (Juli bis September 2017) erscheinen.Letztes aktuelles Video: PrologProduktbeschreibung des Herstellers: "ELEX ist ein handgefertigtes Action-Rollenspiel von den preisgekrönten Schöpfern der Gothic-Reihe. Vor dem Hintergrund eines brandneuen postapokalyptischen Science-Fantasy-Universums erleben die Spieler eine riesige, nahtlose Spielwelt voller origineller Charaktere, mutierter Kreaturen, schwieriger moralischer Entscheidungen und gewaltiger Action. Von Schwertern über Äxte bis hin zu Bögen, Armbrüsten und Harpunen bietet ELEX eine der größten Auswahlen an Waffentypen in der Geschichte der Rollenspiele. Schieße mit einer Flinte, einem Plasma-Gewehr oder einem Flammenwerfer – für jeden Kämpfer gibt es die richtige Waffe und den richtigen Kampfstil. ELEX balanciert Wissenschaft, Fantasie und rohe Gewalt aus, damit du selbst wählen kannst, welcher Kampfstil am besten zu dir passt!"