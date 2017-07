Elex: Die Outlaws stellen sich vor - 4Players.de

In dem Science-Fantasy-Rollenspiel ELEX wird es vier Fraktionen geben, denen man sich anschließen bzw. mit denen man interagieren kann. Eine diese Gruppierungen stellen Piranha Games und THQ Nordic im folgenden Trailer vor, und zwar die Outlaws."Tavar, ein steiniges Wüsten-Ödland, ist das Zuhause der Outlaws. Sie durchstöbern die Ruinen nach Waffen und Ausrüstung und huldigen keinem Gott. Sie wollen sich weder den strengen Regeln der Berserker beugen, noch einem Leben voller emotionsloser Konflikte hingeben. Der Meteor brachte den Outlaws eine Chance auf Freiheit, auf Alternativen, und auf eine Welt, in der es jeder an die Spitze schaffen kann. Die Outlaws leben nach dem Motto: 'Der Stärkere überlebt', denn das Leben mag zwar hart sein, aber dafür ist es auch zwanglos."Die weiteren Fraktionen sind die Berserker, die Albs und die Kleriker. Das Open-World-Rollenspiel der Gothic- und Risen-Macher wird am 17. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Die Fraktion der Outlaws