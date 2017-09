Elex: Spielszenen-Video zeigt die vielfältigen Umgebungen auf Magelan, das Jetpack in Aktion und die Kämpfe - 4Players.de

Bei der gamescom konnten wir erneut (also zum dritten Mal) einen Blick auf ELEX von Piranha Bytes und THQ Nordic werfen. Abgesehen von der Präsentation von ziemlich abwechslungreichen Umgebungen auf dem Planeten Magelan, dem praktischen Jetpack und den nicht wirklich flüssig wirkenden Kämpfen kann ich prinzipiell meinen Eindrücken aus dem letzten Jahr nicht viel hinzufügen ( zur Vorschau ). Wobei die Entwickler noch einmal klargestellt haben, dass es nur drei Fraktionen (Berserker, Kleriker und Outlaws) geben wird, denen man sich aktiv anschließen kann. Die vierte Fraktion (Albs) ist nur indirekt spielbar, da man am Anfang dieser (gefühllosen) Fraktion angehört und sich alsbald von ihnen lossagt. Die Fraktionswahl ist endgültig und kann in der laufenden Partie nicht verändert werden. Einen Eindruck von den Kämpfen, der Benutzeroberfläche und der vielfältigen Spielwelt bekommt ihr in den folgenden Spielszenen aus einer Beta-Version.ELEX wird am 17. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Das Science-Fantasy-Rollenspiel soll nicht mit Download-Erweiterungen und auch nicht mit weiteren Zusatzinhalten nach dem Verkaufsstart versorgt werden. Es soll eine "mehr als ausreichend große und komplette Spielwelt" für den Preis bieten, heißt es.Letztes aktuelles Video: Beta Spielszenen