Indivisible: Action-Rollenspiel erzielt über 2,2 Mio. Dollar durch Schwarmfinanzierung und Vorbestellungen

Lab Zero Games haben die Crowdfunding- und Pre-order-Kampagne zu Indivisible offiziell beendet, wie sie per Update bekannt gaben . Insgesamt seien dabei 2.216.972 Dollar eingenommen worden. 2.009.010 Dollar aus der Ende 2015 erfolgreich abgeschlossenen Finanzierungskampagne auf Indiegogo sowie 207.962 Dollar über BackerKits. Hinzu kommen weitere zwei Millionen Dollar, die Publisher 505 Games zur Unterstützung zugesagt hatte. Das Zusatzziel zur Implementierung mehrerer Spielenden sowie eines Hardcore-Bonus-Dungeons wurde allerdings nicht mehr erreicht.Das von Valkyrie Profile und Super Metroid inspirierte 2D-Action-Rollenspiel soll noch 2018 für Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Eine kostenlose Demo für PC und PS4 kann über die offizielle Website heruntergeladen werden.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer