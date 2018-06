Indivisible: E3-Trailer, neue Screenshots und ein Update für die Beta-Demo - 4Players.de

505 Games (Publisher) und Lab Zero Games (Entwickler) haben den E3-Trailer und neue Screenshots für Indivisible veröffentlicht. Zudem steht eine aktualisierte Beta-Demo für alle Unterstützer der Indiegogo-Kampagne bereit. Die Demo soll neue Kampfmechaniken, Gegner, Aufträge und drei weitere spielbare Charaktere umfassen: die Pflanzenbeschwörerin Nuna, den Revolverhelden Latigo und die Piratenkönigin Baozhai. In der Demo kann man auch gegen den "Hybrid-Boss" Pindayar kämpfen (Hybrid-Boss: nahtloser Übergang zwischen Rollenspiel-Kampf und Plattform-Passagen). Zugriff auf die Demo haben alle Unterstützer, indem sie ihre zuvor installierte Demo (veröffentlicht im November 2017) starten und dann das Update runterladen. Für den Zugriff auf die aktualisierte Demo sind keine zusätzlichen Download-Codes erforderlich. Einige Ausschnitte aus der Demo sind ebenfalls im E3-Trailer (siehe unten) zu sehen."Indivisible wird von Lab Zero Games entwickelt (...) und spielt in einer riesigen Fantasy-Welt, die von verschiedenen Kulturen und Mythologien inspiriert ist. Die Mischung aus Rollen- und Plattformspiel mit klassischen Einflüssen, erzählt die Geschichte von Ajna, einem fröhlichen Wildfang mit einer rebellischen Ader. Das Chaos bricht über ihr Leben herein, als ihre Stadt angegriffen wird, und eine mysteriöse Kraft in ihr erwacht - die Fähigkeit, bestimmte Individuen in ihr Wesen zu absorbieren. Sie macht sich auf ein Abenteuer auf, um den Kriegsherrn zu stellen, der ihre Heimat zerstört hat, unterwegs Völker aus fernen Landen zu vereinen und neue Aspekte ihrer selbst und der Welt, in der sie lebt, zu entdecken."Indivisible wird derzeit für PC, Mac, Linux, PlayStation 4, Switch und Xbox One entwickelt, mit Sprachversionen in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und Russisch.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018