Ancestors: The Humankind Odyssey: Open-World-Survivalspiel startet 2019 auf PC, PS4 und Xbox One + Trailer - 4Players.de

"Erforschen Sie das gnadenlose Afrika: Erforschen Sie das nie zuvor erlebte Afrika des Neogen, vor zehn Millionen Jahren zur Geburtsstunde der Menschheit. Die Reise beginnt in den Spitzen der Bäume eines dichten Dschungels und nimmt uns mit zu den goldenen Savannen. Die Landschaft ist wunderschön, doch hinter jeder atemberaubenden Aussicht lauert die Gefahr in Form des Wetters und jagender Tiere.

Erweitern Sie Ihr Gebiet und lassen Sie Ihren Clan wachsen: Erhöhen Sie Ihre Überlebenschancen, indem Sie neue Mitglieder Ihrer Spezies vereinen und kommende Generationen aufziehen. Steuern Sie verschiedene Clan-Mitglieder, formen Sie Bande, um Familien zu gründen und arbeiten Sie zusammen – nur so können Sie gefährliche Fleischfresser einschüchtern. Besiegen Sie die Angst und erforschen Sie unbekannte Orte, um Ihr Gebiet zu vergrößern.

Entwickeln Sie sich über die Generationen: Erleben Sie die physische und intellektuelle Evolution der ersten Hominiden, während diese ihre Umgebung erforschen, lernen und überleben. In einem Zeitraum zwischen zehn und zwei Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung übernehmen Sie die Rolle eines der ersten Hominiden und entwickeln sich über einen Zeitraum von Millionen von Jahren durch die wichtigsten Schritte der menschlichen Evolution. Machen Sie überlebenswichtige Entdeckungen und verbessern Sie physische Fähigkeiten, die an kommende Generationen wie Ardipithecus ramidus und Australopithecus weitergegeben werden.

Wählen Sie, wie Sie überleben: Die Evolution war nie in Stein geschrieben. Ihre Entscheidungen legen fest, wie Ihr Clan Hindernisse überwindet, die Spezies vergrößert und Wissen an kommende Generationen weitergibt. Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Attribute oder wählen Sie eine ausgeglichene Überlebenstaktik. Jede Wahl beeinflusst direkt, wie gut Ihr Clan überleben kann - so wird jede Erfahrung jedes Spielers einzigartig."

Bei den Game Awards 2018 ist angekündigt worden, dass Ancestors: The Humankind Odyssey im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. In dem Open-World-Survivalspiel aus der Verfolgerperspektive muss man seinen Clan durch Erforschung, Expansion und Entwicklung voranbringen, um die nächste Generation zu erreichen.Letztes aktuelles Video: TrailerFeatures (laut Hersteller):