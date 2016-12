SEGA und Relic Entertainment haben erste Spielszenen mit der Fraktion "Eldar" aus Warhammer 40.000: Dawn of War 3 veröffentlicht. In dem über 40 Minuten langen Video kann man u. a. einen Blick auf die Einheiten (Wraithknight, Banshee, Wraithblade, Wraithlord, Fire Prism) werfen. Auch die Elite-Einheiten Farseer Macha und Jain Zar kommen zum Einsatz. Kommentiert wird das Geschehen von Phil Boulle (Game Director) und Geoff 'iNcontroL' Robinson. In Dawn of War 3 sollen die Stärken von Dawn of War sowie Dawn of War 2 vereint werden, deswegen gibt es Basisbau, klassische Armeen und Helden. Drei spielbare Fraktionen sind geplant: Space Marines, Eldar und Orks. Unsere E3-Vorschau zu dem Echtzeit-Strategiespiel findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Eldar Spielszenen