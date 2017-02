Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Drei Einführungsvideos zu den Fraktionen - 4Players.de

Im Zuge des gestrigen Trailers " Prophecy of War " haben SEGA und Relic Entertainment noch drei weitere Einführungsvideos zu den Fraktionen in Warhammer 40.000: Dawn of War 3 veröffentlicht. Zu sehen sind die großen und die kleinen Einheiten der Space Marines, der Eldar und der Orks auf dem Schlachtfeld. Das Echtzeit-Strategiespiel soll irgendwann in diesem Jahr für PC erscheinen.