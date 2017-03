Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Wird Ende April in drei Editionen erscheinen; neue Screenshots - 4Players.de

Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Dawn of War 3 (PC)

SEGA und Relic Entertainment werden Warhammer 40.000: Dawn of War 3 am 27. April 2017 für PC veröffentlichen. Unsere Vorschau zum Mehrspieler-Modus, dem Anpassungssystem (Helden und Doktrinen) und den beiden Fraktionen Orks und Eldar folgt in den nächsten Tagen.Das Echtzeit-Strategiespiel wird in drei Editionen erscheinen: Collector's Edition, Limited Edition und Standard Edition. Die Collector's Edition umfasst eine Nachbildung des "Godsplitter Daemon Hammers" von Gabriel Angelos, den Soundtrack, drei Stoff-Banner mit den Logos der Fraktionen, den Soundtrack, ein Linsenrasterbild (Lentikularbild), ein Premium-Disc-Book und das Masters of War Skin Pack. Die Limited Edition umfasst das Premium-Disc-Book, den Soundtrack und ein Linsenrasterbild. Alle Vorbesteller erhalten ebenfalls das Masters of War Skin Pack, das drei alternative Skins für die großen Walker-Elite-Einheiten umfasst: Dark Queen Skin für Lady Solaria (Imperial Knight), Ghost Seer Skin für Farseer Taldeer (Wraithknight) und Big Kustom Skin für Beauty (Morkanaut)."Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Fans nun mitteilnen können, dass nicht mehr lange warten müssen, um endlich wieder auf die Schlachtfelder zurückzukehrten", sagt Philippe Boulle, Game Director für Dawn of War 3 bei Relic Entertainment. "Das ganze Team kann es kaum noch erwarten, um mit Dawn of War zurückzukehren - noch größer und besser als je zuvor!"