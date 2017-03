Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Systemanforderungen benannt; dauerhafte Internetverbindung erforderlich; Karten-Editor geplant - 4Players.de

Betriebssystem: 64-Bit Windows 7 mit den letzten Updates

Prozessor: 3 GHz i3 Quad Core (logical) oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 4 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce 460 oder AMD Radeon 6950 oder vergleichbare DirectX-11-Grafikkarte; 1 GB VRAM

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Quad Core (physisch) i5 oder vergleichbar wird für 3-gegen-3-Multiplayer-Duelle benötigt; eine dauerhafte Internetverbindung ist erforderlich - sowohl für das Spiel als auch für den Fortschritt

Betriebssystem: 64-Bit Windows 10 mit den letzten Updates

Prozessor: 3 GHz i5 Quad Core oder vergleichbar

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce 770 oder AMD Radeon 7970 oder vergleichbare DirectX-11-Grafikkarte; 2 GB VRAM

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Eine dauerhafte Internetverbindung ist erforderlich - sowohl für das Spiel als auch für den Fortschritt

Relic Entertainment und SEGA haben die Systemanforderungen von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 bei Steam bekanntgegeben und bestätigt, dass das Echtzeit-Strategiespiel eine dauerhafte Internetverbindung erfordern wird - sowohl für das eigentliche Spiel als auch für den Fortschritt (Freischaltung von Helden, Doktrinen, Farben für den Army Painter etc.). Mikrotransaktionen sind übrigens nicht geplant. Darüber hinaus hat Philippe Bouille (Game Director) verraten , dass sie planen würden, einen Level-Editor passend zum Verkaufsstart zu veröffentlichen. Der Mod-Support via Steam Workshop soll nach Release (27. April 2017) weiter ausgebaut werden.Letztes aktuelles Video: Vorbesteller-Trailer