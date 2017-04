Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Das Eröffnungsvideo der Einzelspieler-Kampagne - 4Players.de

Relic Entertainment und Sega haben das Eröffnungsvideo der Einzelspieler-Kampagne von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 veröffentlicht: Randalierende Orks sind dabei den Planeten Cyprus zu überrennen - und nur die Blood Ravens unter der Führung von Gabriel Angelos können den Planeten noch retten. In der Story-Kampagne spielt man wiederrum nicht nur eine Fraktion, sondern wechselt immer wieder Sichtweisen (Space Marines, Orks, Eldar).Der offene Multiplayer-Betatest des Echtzeit-Strategiespiels findet vom 21. April (um 19:00 Uhr) bis zum 24. April (um 19:00 Uhr) statt. Interessierte Spieler können sich hier anmelden - ein Relic-Account ist erforderlich. Am 27. April 2017 soll dann die Vollversion von Dawn of War 3 erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Exordium