Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Zwischensequenz mit Gorgutz (Ork-Kriegsherr) - 4Players.de

Waaagh! In Warhammer 40.000: Dawn of War 3 gehört der gierige Gorgutz zu den Kriegsherrn der Orks - und zu den steuerbaren Elite-Charakteren. Gorgutz kann mithilfe seiner "Metall-Klaue", die seinen rechten Arm ersetzt, entfernte Positionen erreichen oder Gegner direkt angreifen. Er kann seine Klaue auch als Schutzschild verwenden, in dem er den Metallarm, der sich an einer Kette befindet, um sich herumwirbelt. Im direkten Nahkampf erzielt er dank der Klaue bei jedem sechsten Angriff einen kritischen Treffer.Letztes aktuelles Video: Servant to None