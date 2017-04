Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Die englischen Sprecher und Sprecherinnen der Warhammer-Charaktere im Video - 4Players.de

Während die Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 am 27. April 2017 immer näher rückt, stellen SEGA Europe und Relic Entertainment die Sprecher und Sprecherinnen der Charaktere näher vor. In dem folgenden Video blickt man hinter die Kulissen der Sprachaufnahmen in den Side-UK-Aufnahmekabinen. Alec Newman (Gabriel Angelos), Elizabeth Andrewartha (Imperial Knight Solaria), Elliot Cowan (Eldar Autarch Kyre), Christopher Fairbank (Inquisitor), Alexis Traverse Healy (Farseer Macha) und Nathan Constance (Kriegsherrn Gorgutz) kommen zu Wort und sprechen über ihre Rollen. Darüber hinaus schildern auch die Audiodesigner ihre Eindrücke. Laut Steam wird es keine deutsche Sprachausgabe in Dawn of War 3 geben, lediglich deutsche Untertitel und Bildschirmtexte.Wie sich die Sprachaufnahmen in den tatsächlichen Zwischensequenzen anhören, könnt ihr euch im folgenden Clip anschauen bzw. anhören. Weitere Cutscenes, die sich um Gorgutz und Gabriel Angelos drehen, findet ihr hier und hier Der offene Multiplayer-Betatest des Echtzeit-Strategiespiels findet vom 21. April (um 19:00 Uhr) bis zum 24. April (um 19:00 Uhr) statt. Interessierte Spieler können sich hier anmelden - ein Relic-Account ist erforderlich. Am 27. April 2017 soll die Vollversion von Dawn of War 3 erscheinen.