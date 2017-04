Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Video: Game Director und Game Designer kommentieren ein Multiplayer-Match - 4Players.de

Im Vorfeld der Multiplayer-Open-Beta von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 , die am kommenden Freitag starten wird (zur Anmeldung ), haben Relic Entertainment und SEGA ein ca. 40 Minuten langes Video eines Multiplayer-Matches (3-gegen-3) veröffentlicht. Philippe Boulle (Game Director) und Carolina Mastretta (Game Designer) kommentieren in dem Clip die gemachten Fehler sowie die geglückten Aktionen und geben Tipps für die Echtzeit-Strategie-Schlachten.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Match-Analyse 3v3