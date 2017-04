Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Offener Betatest startet am Abend - 4Players.de

Heute Abend (um 19 Uhr) startet der offene Betatest von Warhammer 40.000: Dawn of War 3 . Interessierte Spieler können sich hier anmelden - ein Relic-Account ist erforderlich. Die Open Beta dauert bis zum 24. April (um 19:00 Uhr). Im Laufe der Open Beta erhalten die Spieler Zugang zu allen drei Fraktionen des Echtzeit-Strategiespiels (Space Marines, Eldar und Orks). Fünf Elite-Helden und sechs Doktrinen stehen pro Fraktion zur Verfügung, damit man unterschiedliche Kampftaktiken ausprobieren kann. Man wird ausschließlich Multiplayer-Gefechte gegen menschliche Gegner (1vs1, 2vs2, 3vs3) auf drei Karten spielen können. Am 27. April 2017 soll dann die Vollversion von Dawn of War 3 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Video-Test