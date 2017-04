Warhammer 40.000: Dawn of War 3: Verkaufsstart des Echtzeit-Strategiespiels - 4Players.de

Relic Entertainment und SEGA Europe haben Warhammer 40.000: Dawn of War 3 für PC bei Steam und im Einzelhandel veröffentlicht. Das Echtzeit-Strategiespiel konnte in unserem Test mit brachialen Schlachten (Helden und normale Einheiten), düsterer Atmosphäre und einer gelungenen Einzelspieler-Kampagne überzeugen, wobei der Umfang der Multiplayer-Inhalte (Modi, Karten) eher mager ausfällt."Das ist ein großer Tag für jeden hier bei Relic", sagt Philippe Boulle, Game Director von Dawn of War 3. "Dawn of War 3 nun in den Händen der Spieler sehen zu können, ist die Belohnung für alle Mühen der letzten Jahre. Der großartige Zuspruch, den wir bereits durch zahlreiche Shows und während der Betas erfahren haben, hat uns umgehauen. Wir freuen uns total darauf, das Spiel nun endlich in die Fans legen zu können.""Dieser Release stellt für das Studio einen riesigen Schritt vorwärts in eine neue Ära dar", sagt Justin Dowdeswell, General Manager bei Relic. "Das ist die perfekte Art sein 20. Jahr zu begehen, in dem man Spiele produziert, und ein starkes Signal, was noch alles kommen wird. Das ist erst der Anfang."