Dragon Quest Builders: Alefgard o Fukkatsu Seyo: Video stellt das Handwerkssystem vor - 4Players.de

Praxston schrieb am 30.09.2016 um 11:20 Uhr

Ich habe die Demo getestet und was ich da bisher gesehen habe, hat mir schon ziemlich gefallen. Es gab für mich eigentlich nur 2 Punkte die mich etwas gestört haben.

1. Das man nur zwischen Männlich und Weiblich auswählen kann aber ansonsten keine Anpassungen am Charakter vom Gesicht her machen kann.

2. Das man, wenn man z.B. versehentlich was falsch gebaut hat das man es wieder weg schlagen muss. Prinzipiell ähnlich dann wie Minecraft nur mit dem Unterschied das man bei Minecraft gezielt auf einen Block schlagen kann. Hier kann man ein wenig Pech haben wenn der Stein blöd liegt, dass man mit einem Schlag mehrere erwischt.

Werde es mir aber dennoch holen. Die Demo hat wirklich Spaß gemacht und man hat Lust auf mehr :)