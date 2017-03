FlatOut 4: Total Insanity: Trailer zeigt Rennaction, Crashes und Stunt-Modus - 4Players.de

Bigben Interactive hat einen Spielszenen-Trailer zu FlatOut 4: Total Insanity veröffentlicht. In dem Clip sind rasante Rennen, Crashes und kurze Ausschnitte aus dem Stunt-Modus zu sehen. Alexandre Assier (Producer bei Kylotonn Games) schreibt im PlayStation.Blog : "Die Hauptstraße solltet ihr eher als einen Vorschlag und nicht als Vorgabe betrachten; verlasst den Asphalt und sucht nach Abkürzungen (und füllt eure Nitro-Anzeige über zerstörbare Objekte!) (...) Wir möchten euch außerdem darauf aufmerksam machen, dass wir bei der Version für PS4 Pro die Grafik aufpoliert haben." Das vom französischen Studio Kylotonn Racing Games (WRC 5, WRC 6) entwickelte Rennspiel startet in Europa am 17. März 2017 auf PlayStation 4 und Xbox One. Von einer PC-Version ist nicht die Rede.