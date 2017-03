FlatOut 4: Total Insanity: Exklusive Spielszenen: Ben dreht einige Runden im Arcade-Racer und stürzt in Trinkbecher - 4Players.de

Wir haben einige Runden in Flatout 4: Total Insanity gedreht und sowohl eine Variante des Zeitfahrens als auch den Carnage-Modus sowie zwei der Stunt-Herausforderungen aufgenommen. Das vierte große Flatout ist seit einigen Tagen für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich und auch unser Test so gut wie fertig.Letztes aktuelles Video: Stunts und ZeitfahrenLetztes aktuelles Video: Carnage