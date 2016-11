Die Zwerge: Zwei Videos: Narmora und ein "Dankeschön" von den Entwicklern - 4Players.de

Nachdem Boindil Zweiklinge und Rodario aus dem Fantasy-Rollenspiel Die Zwerge vorgestellt wurden, steht im dritten Clip Narmora im Mittelpunkt des Geschehens. Narmora ist eine flinke Assassine und Schlossknackerin. "Sie ist darauf spezialisiert, sich unbemerkt an ihre Gegner heranzuschleichen und sie niederzustrecken, bevor sie sie bemerken. Mit ihrer Fähigkeit 'Hier ... Dort' kann sie überall auf dem Schlachtfeld auftauchen oder sich mit 'Meuchelmord' und 'Schattentod' hin und her teleportieren und schnell bis zu zehn Feinde zu eliminieren." Insgesamt 15 spielbare Charaktere wird es in dem Spiel geben. Die Zwerge erscheint am 1. Dezember 2016 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One - als Box-Version im Handel und als digitaler Download. Neben dem Video zu Narmora hat Entwickler KING Art für noch ein "Dankeschön-Video" an alle Kickstarter-Backer, Fans und Unterstützer veröffentlicht.